Анонс Darksiders 2 для PS5 и Xbox Series оказался не связан с августовским тизером

Состоялся анонс Darksiders 2: Deathinitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series. Это издание существует на консолях прошлого поколения и PC с 2015 года, но теперь оно доберётся до новых устройств уже 15 октября. В честь этого был показан короткий трейлер.

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В нём игрокам предлагают вновь погрузиться в войну между Раем и адом. Игроков на PlayStation 5 и Xbox Series ждут разрешение 4К, трассировка лучей, ускоренные загрузки, более плавная работа и использование особенностей контроллера DualSense. Последнее включает в себя тактильную обратную связь, которая поможет «добавить глубины» каждому смертельному удару.

Стоимость Darksiders 2: Deathinitive Edition на платформах текущего поколения составит 30 долларов, однако предварительный заказ можно оформить со скидкой в 50%. Владельцы экшена на PlayStation 4 получат обновление до PS5-версии абсолютно бесплатно.

Разработчики предупредили, что августовский тизер по Darksiders не был связан с анонсом второй части для текущего поколения консолей. Вероятно, в Gunfire Games трудятся над четвёртой частью.