Инсайдер заявил о переносе анонса Football Manager 25

Надёжный инсайдер billbil-kun заявил, что анонс Football Manager 25 состоится слегка позже изначально запланированной даты. Игру хотели представить геймерам 24 сентября, но теперь это случится только в конце месяца — 30 сентября.

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На дату релиза Football Manager 25 перенос анонса не повлияет. Игра должна выйти 26 ноября, после того, как её релиз сдвинули с начала месяца. Заявленные платформы: PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, мобильные устройства, а также сервис Apple Arcade.

Заодно billbil-kun рассказал про стоимость грядущей игры. Она равна цене предшественницы в лице Football Manager 2024 — 60 долларов. О появлении каких-либо расширенных изданий ничего неизвестно. Что вырастит, так это размер экономического симулятора — игрокам потребуется около 10 ГБ, в то время как прошлая часть занимала 7 ГБ.

Напомним, что глава студии Sports Interactive Майлз Якобсон успел рассказать про главные особенности будущей игры. Например, получение информации упростят с помощью офиса менеджера — нововведение основано на анализе активности игроков.