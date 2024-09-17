Сайт «Додо Пиццы» стал плохо работать из-за коллаборации с Genshin Impact

У «Додо Пиццы» в России началась коллаборация с авторами Genshin Impact. Из-за этого сотрудничества, как обратило внимание издание «Бизнес Online», сайт «Додо Пиццы» стал работать с перебоями. Одно время страница не открывалась вовсе.

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К часу ночи время для заказов было разобрано на весь день. Заказы, оформленные на утро, пока не добрались к получателям. На момент подготовки новости сайт «Додо Пиццы» не работал, на главной странице была ошибка.

Суть коллаборации в том, что покупатели тематических комбо могут также получить мерч Genshin Impact — брелоки, подарочный код на внутриигровые крылья и акриловую статуэтку персонажа.