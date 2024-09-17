EA раскрыла первые детали новой Battlefield

Компания Electronic Arts поделилась первыми деталями следующей части Battlefield — продолжения культовой серии сетевых шутеров от первого лица. Глава франшизы Винс Зампелла рассказал о состоянии производства новой игры во франшизе.

© Чемпионат.com

Как ранее сообщали инсайдеры, после неоднозначной Battlefield 2042 разработчики действительно взяли фокус на возвращение к корням, которые так нравятся игрокам. Новая часть серии вернётся в начало XXI века и будет походить на Battlefield 3/4 — с упором на различные классы, разрушаемость и проработанные карты на 64 игрока.

Активное производство новой части серии началось в начале года, а в 2025-м команда готовит некое крупное тестирование. Речь может идти как о раннем доступе, так и масштабном альфа-тестировании — даты выхода у проекта пока нет.