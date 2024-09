В PS Plus добавили Far Cry 5 и еще 12 игр

Sony добавила в каталог PS Plus несколько свежих игр. Подписчикам сервисов PS Plus Extra и выше стали доступны Far Cry 5, The Plucky Squire (c релиза), Chernobylite Road 96 и другие тайтлы.

Так, владельцы PS VR2 получили бесплатно шутер Pistol Whip, а ещё в Premium добавили Secret Agent Clank, Sky Gunner и Mister Mosquito.

Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2024 года

Far Cry 5

The Plucky Squire

Under The Waves

Night in the Woods

Chernobylite

Wild Card Football

Space Engineers

Road 96

Ben 10.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2024 года