Михаил Пименов заявил НСН, что создание даже самого камерного проекта сегодня стоит минимум 10 миллионов рублей.

Разработка видеоигры в России обходится в сотни миллионов рублей, «зеленая» маркировка может помочь создателям проектов, но на это пока не согласились крупные платформы, заявил эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с НСН.

Министерство экономического развития одобрило проект по добровольной позитивной маркировке видеоигр. Он разработан Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ) и стартует в начале 2025 года. По словам авторов инициативы, ее цель — поддержка производителей образовательных видеоигр, российских компаний на рынке цифровых развлечений, а также начинающих разработчиков. На первом этапе знак будет присваиваться в трех категориях: «сделано в России», «содержит обучающие материалы» и «киберспортивная дисциплина». Пименов указал на нецелесообразность меры без поддержки платформ.

«Дело в том, что если крупные корпорации, включая VK, не согласятся к своим платформам применять эту маркировку, это будет не очень целесообразным. Если эта маркировка будет существовать на бумаге, это ничего не значит, она должна применяться на практике. Крупные игроки могут на это не пойти. Не очень понятно, как это будет интегрироваться. Консенсуса пока нет по этому поводу, это проблема», - отметил он.

Также Пименов назвал самые скромные расценки создания современной видеоигры, отметив, что сегодня за дело чаще всего берутся небольшие команды.

«Цена создания видеоигры зависит от масштаба проекта. В последнее время появляется много проектов от небольших команд, такие команды получают государственные гранты. Если смотреть в общих диапазонах, сделать крупный проект – это несколько сотен миллионов рублей. Если мы говорим об играх менее масштабных какой-то независимой разработки, это где-то до 20-30 миллионов рублей. Нишевые игры могут обходиться до 10 миллионов рублей, это минимум даже для небольшого камерного проекта», - рассказал собеседник НСН.

Многие люди, интересующиеся киберспортом, выбирают смежные профессии, например, киберспортивный менеджмент, рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко «Радиоточке НСН».