В Space Marine 2 могут добавить больше контента для Космодесанта Хаоса

Творческий директор Warhammer 40,000: Space Marine 2 Оливер Холлис-Лик ответил на вопросы фанатов о потенциальном появлении дополнительного контента для Космических Десантников Хаоса.

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По его словам, разработчики получают много запросов на большее количество вариантов кастомизации для Космодесанта Хаоса. Поэтому их, вероятно, добавят «в конце концов».

Что касается специальных PvE-заданий, то эта идея кажется «классной», но её ещё стоит изучить. Сам Холлис-Лик отметил, что «с удовольствием» рассказал бы историю глазами Космических Десантников Хаоса, но это «большая работа». Разработчикам «понадобятся новые анимации, правильный баланс, полная озвучка и сценарий», чтобы герои «ощущались реальными».

Warhammer 40000: Space Marine 2 уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series. А её разработчики из Saber Interactive успели получить крупные инвестиции.