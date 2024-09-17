В Space Marine 2 могут добавить больше контента для Космодесанта Хаоса

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 могут добавить больше контента для Космодесанта Хаоса
Творческий директор Warhammer 40,000: Space Marine 2 Оливер Холлис-Лик ответил на вопросы фанатов о потенциальном появлении дополнительного контента для Космических Десантников Хаоса.
По его словам, разработчики получают много запросов на большее количество вариантов кастомизации для Космодесанта Хаоса. Поэтому их, вероятно, добавят «в конце концов».
Что касается специальных PvE-заданий, то эта идея кажется «классной», но её ещё стоит изучить. Сам Холлис-Лик отметил, что «с удовольствием» рассказал бы историю глазами Космических Десантников Хаоса, но это «большая работа». Разработчикам «понадобятся новые анимации, правильный баланс, полная озвучка и сценарий», чтобы герои «ощущались реальными».
Warhammer 40000: Space Marine 2 уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series. А её разработчики из Saber Interactive успели получить крупные инвестиции.