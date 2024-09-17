RuStore запустил раздел «Киоск» для пополнения баланса игр

RuStore представил новый раздел под названием «Киоск», предназначенный для пополнения баланса внутри игр. В данный момент в разделе доступны пополнения для популярных мобильных и ПК-игр, таких как Roblox и Fortnite.

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По словам Олега Афанасьева, директора по продукту RuStore, запуск «Киоска» отражает рост игрового сегмента платформы. Он отметил увеличение новых игровых релизов и рост скачиваний игр пользователями. Новый сервис позволяет безопасно и удобно оплачивать внутриигровые покупки через привычный интерфейс магазина приложений.

Раздел «Киоск» уже доступен на главной странице RuStore. Для использования нового сервиса пользователям необходимо обновить приложение до последней версии. В будущем компания планирует расширить ассортимент доступных услуг и предложений в новом разделе.