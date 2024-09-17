Интерес геймеров к Dota 2 в России вырос в полтора раза

Количество игровых сессий в Dota 2 во время финала The International 2024 в России выросло на 53% относительно результата прошлогоднего турнира. Об этом «Газете.Ru» стало известно из аналитики сервиса облачного гейминга МТС Fog Play.

© Газета.Ru

В течение всего турнира, который проходил с 4 по 15 сентября, наблюдался значительный интерес к Dota 2 на платформе Fog Play. В выходные киберспортивный проект вошел в топ-5 самых популярных игр и занял второе место, опередив такие игры, как GTA V и Red Dead Redemption 2. Это свидетельствует о растущем интересе игроков к событиям турнира The International, считают в МТС Fog Play.

Директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков отметил, что интерес к облачному геймингу продолжает расти, и компания активно работает над расширением предложения игр и технологий для обеспечения более увлекательного и разнообразного игрового опыта для пользователей. За последние месяцы аудитория активных игроков на платформе увеличилась на 34%.

Согласно данным, регионы с наибольшим ростом пользователей включают Краснодарский край (рост на 75%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (рост на 67%), Алтайский край (рост на 32%), Свердловскую область (рост на 29%) и Москву и Московскую область (рост на 18%).