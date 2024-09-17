Новая консоль Nintendo получит два экрана

Производство игровой консоли Nintendo Switch 2 в Китае уже началось. Об этом, как пишет издание Wccftech, в сети рассказал сотрудник одной из таких фабрик. Вместе с тем сборщик поделился некоторой другой информацией об устройстве.

По данным инсайдера, дневной нормой одного сборщика составляет 1000 устройств. Также он сообщил, что Nintendo Switch 2 немного крупнее своей предшественницы, имеет более узкую рамку экрана и будет поставляться с черным и белым контроллерами Joy-Con. Логотип новинки расположится на торце консоли и будет содержать цифру «2». То есть, вероятнее всего, новинка Nintendo будет называться Switch 2.

В Wccftech также обратили внимание, что новая информация о будущем гаджете Nintendo появилась в издании Taiwan Economic Daily. Согласно этому отчету, система будет крупнее предыдущей модели, с улучшенным временем автономной работы, некоторыми функциями искусственного интеллекта, поддержкой NVIDIA DLSS и дизайном с двумя экранами. Слух о том, что Switch 2 может получить два экрана появляется в СМИ впервые.

Ожидаемая стоимость консоли составляет $400, что значительно больше стартовой цены оригинальной приставки Switch, которая вышла в 2017 году. Релиз новинки, согласно данным инсайдеров, состоится в начале 2025 года.