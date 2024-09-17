Глава PlayStation ответил на критику PS5 Pro критикой ПК

Глава PlayStation, Хидеаки Нисино, ответил на критику ценовой политики PS5 Pro сравнением с ПК.

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После того как Sony объявила стоимость консоли — почти в два раза дороже базовой PS5, в США она стоит $700, а в Европе и вовсе €800 — потребители и аналитики начали сомневаться в обоснованности такой цены.

Тем не менее, эксперты уверены, что продажи PS5 Pro будут на уровне PS4 Pro, которая составляла 20% от общего объема продаж PS4.

Так, начал оправдание Ричард Ледбеттер из Digital Foundry, отметив, что собрать ПК с аналогичными характеристиками будет даже дороже, чем купить PS5 Pro.

В свою очередь, Нисино указал на простоту использования консоли как на ключевое преимущество перед компьютерами. В интервью Nikkei он подчеркнул, что на ПК сложно настроить систему, тогда как на PlayStation контент доступен сразу после включения.

Нисино также подтвердил, что PlayStation 6 останется в центре внимания компании, несмотря на расширение бизнеса на ПК.