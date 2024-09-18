Создатель Call of Duty назвал $700 за PS5 Pro нормой

Глава Respawn Винс Зампелла, в интервью IGN, поделился своим мнением об анонсе PS5 Pro.

В техническом плане он относится к новой консоли с нейтралитетом, отмечая, что это просто еще одна платформа, которая позволит запускать игры быстрее и с улучшенной графикой.

Интереснее его взгляд на стоимость консоли. Зампелла отметил, что цена PS5 Pro в $700 может шокировать, но в целом это обоснованно.

«Думаю, это ожидаемо», — заявил он. «Всё, что улучшает производительность для геймеров — это замечательно. Многие считают, что цена высока, но если взглянуть на прошлые поколения консолей и учесть инфляцию, они стоили столько же, а то и больше. Если вы купите ПК за $700, вы не получите ту же производительность, что и от PS5 Pro».

Стоит отметить, что по мнению аналитиков, несмотря на высокую цену, Sony сможет повторить успех продаж PS4 Pro. Напомним, что запуск PS5 Pro намечен на 7 ноября.