В России появится добровольная маркировка видеоигр с 2025 года

В 2025 году в России стартует проект по добровольной маркировке видеоигр. Инициатива, организованная Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ), направлена на стимулирование создания полезного контента и поддержку отечественных разработчиков и начинающих студий.

© Ferra.ru

На начальном этапе планируется присвоение маркировки по трем категориям: «Сделано в России», «Содержит обучающие материалы» и «Киберспортивная дисциплина». Первые пять цифровых продуктов уже выбраны для получения соответствующей отметки.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, эксперимент по маркировке видеоигр позволит выработать сбалансированный подход к регулированию отрасли с помощью правовых механизмов и технологии маркировки. Авторы инициативы надеются, что «зеленая маркировка» улучшит репутацию видеоигр, акцентирует внимание на их образовательной ценности и поможет стартапам продвигать свои социально значимые проекты.