Стала известна точная дата выхода EA Sports FC 25

Компания Electronic Arts поделилась точной датой выхода EA Sports FC 25 — новой части серии футбольных симуляторов, пришедших на замену серии FIFA. По традиции на ПК и консолях она несколько разнится.

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Так, обладатели Ultimate-издания и подписчики EA Play на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo смогут начать играть в EA Sports FC 25 уже 20 сентября в 00:00 по местному времени, ПК-игрокам придётся подождать до 7:00 мск. Аналогичная ситуация и с глобальным релизом 27 сентября.

Точная дата выхода EA Sports FC 25 на ПК и консолях

Ultimate-издание и подписка EA Play: 20 сентября в 00:00 по местному времени на PlayStation, Xbox и Nintendo. 7:00 мск – для владельцев игры на ПК в Steam и EA App.

20 сентября в 00:00 по местному времени на PlayStation, Xbox и Nintendo. 7:00 мск – для владельцев игры на ПК в Steam и EA App. Стандартное издание: 27 сентября в 00:00 по местному времени на PlayStation, Xbox и Nintendo. 7:00 мск – для владельцев игры на ПК в Steam и EA App.

Кроме того, обладатели игры получат доступ к мобильному компаньону и десктопному клиенту EA Sports уже 19 сентября — в нём можно будет начать собирать свой состав в режиме Ultimate Team.