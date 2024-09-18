Два игрока Team Spirit по Dota 2 приостановили карьеру на про-сцене

Киберспортивный клуб Team Spirit объявил о переходе в инактив двух игроков состава по Dota 2 — Ильи Raddan Мулярчука (также известен как Yatoro) и Мирослава Mira Колпакова.

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Керри и саппорт «драконов» приостанавливают карьеру и покидают основной ростер команды на неопределённый срок. В клубе поблагодарили игроков за время в Team Spirit и пожелали им скорейшейшего возвращения на профессиональную сцену.

Вы не просто стали одними из лучших — вы стали примером для сотен тысяч игроков и фанатов по всему миру. Пройти этот путь вместе с вами было настоящей честью. Мы будем с нетерпением ждать вашего возвращения, когда и где бы оно ни состоялось.

Ранее также появилась неподтверждённая информация, что оффлейнер команды Магомед Collapse Халилов рассматривает возможность перехода в Team Liquid или BetBoom Team.

На прошедшем The International 2024 состав Team Spirit занял 9–12 место, сложив с себя полномочия лучшей команды мира.