В Steam стартовал Фестиваль самолетов, поездов и автомобилей со скидками на сотни игр

16 сентября в Steam начался Фестиваль самолётов, поездов и автомобилей — он посвящён проектам, в которых можно управлять самолётами, поездами и автомобилями с различных перспектив. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

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В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Интересные предложения на Фестивале самолётов, поездов и автомобилей в Steam

Euro Truck Simulator 2 — 312 рублей (- 75%)

— 312 рублей (- 75%) American Truck Simulator — 312 рублей (- 75%)

— 312 рублей (- 75%) Train Sim World 4 — 650 рублей (- 50%)

— 650 рублей (- 50%) Besiege — 124 рубля (- 75%)

— 124 рубля (- 75%) Car Manufacture — 568 рублей (- 20%)

— 568 рублей (- 20%) Transport Fever 2 — 442 рубля (- 66%)

— 442 рубля (- 66%) Stormworks: Build and Rescue — 528 рублей (- 40%)

— 528 рублей (- 40%) Car Mechanic Simulator 2018 — 71 рубль (- 90%)

— 71 рубль (- 90%) «Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград» — 399 рублей (- 80%)

Фестиваль космических исследований в Steam продлится до 23 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.