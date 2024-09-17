В Steam стартовал Фестиваль самолетов, поездов и автомобилей со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль самолётов, поездов и автомобилей со скидками на сотни игр
16 сентября в Steam начался Фестиваль самолётов, поездов и автомобилей — он посвящён проектам, в которых можно управлять самолётами, поездами и автомобилями с различных перспектив. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.
Интересные предложения на Фестивале самолётов, поездов и автомобилей в Steam
- Euro Truck Simulator 2 — 312 рублей (- 75%)
- American Truck Simulator — 312 рублей (- 75%)
- Train Sim World 4 — 650 рублей (- 50%)
- Besiege — 124 рубля (- 75%)
- Car Manufacture — 568 рублей (- 20%)
- Transport Fever 2 — 442 рубля (- 66%)
- Stormworks: Build and Rescue — 528 рублей (- 40%)
- Car Mechanic Simulator 2018 — 71 рубль (- 90%)
- «Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград» — 399 рублей (- 80%)
Фестиваль космических исследований в Steam продлится до 23 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.