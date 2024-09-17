В Италии полиция изъяла тысячи консолей с пиратскими играми почти на €50 млн

Итальянская полиция выявила крупную сеть, которая занималась продажей ретроконсолей и видеоигр к ним. Служители закона конфисковали запрещённые товары на общую сумму более € 47,5 млн (4,8 млрд рублей).

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В результате расследования было изъято более 12 тыс. устройств, а также 47 млн пиратских копий видеоигр — в том числе известных серий уровня Super Mario Bros. и Street Fighter. Преступники нарушили интеллектуальную собственность ряда известных студий.

Сообщается, что имитации классических приставок Nintendo, Sega и Atari поставлялись из Китая и не соответствовали техническим стандартам Евросоюза.