В The Witcher 3 появились полноценная осень и зима благодаря моддерам

Моддеры продолжают улучшать миры своих любимых игр. На этот раз их длинные руки дотянулись до культовой The Witcher 3. Благодаря энтузиасту под ником ianjoseph1986, в мире Ведьмака появились все четыре времени года.

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Лето очень похоже на ванильную игру. Больше солнца, меньше ветра и влаги, чем весной. Весна будет красочной, а погода более разнообразной, чем летом. Осень — это праздник красок и опадающих листьев. Ну а зима — она везде. Из описания мода

Весна

© Nexus Mods

Лето

© Nexus Mods

Осень

© Nexus Mods

Зима

© Nexus Mods

На текущий момент вам нужно устанавливать каждое время года вручную. Автор обещает в будущем доработать свое творение и заставить сезоны сменять друг друга динамически, как и в реальной жизни.

Скачать модификацию Weathers and Seasons можно с сайта Nexus Mods.