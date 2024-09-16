В Steam вышел симулятор свиданий с реальными девушками

Студия HKBOI выпустила на ПК Be Your Cat — симулятор свидания с девушками, да не трехмерными, а самыми настоящими. Игра в жанре интерактивного FMV-фильма доступна в Steam всего за 280 рублей.

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Be Your Cat — это настоящая любовная игра, симулирующая жизненный опыт. Все мы хотели бы обладать сверхспособностями, но что бы вы сделали, если бы в один прекрасный день они у вас появились? Что вы будете делать со своими возможностями? Как это повлияет на людей вокруг вас? Из описания игры в Steam

В Steam у Be Your Cat целых 85% положительных отзывов. Однако среди языков игры заявлены лишь английский и китайский.