Что такое Skyrim Anniversary Edition и что в него входит

Привычка Bethesda регулярно выпускать новые издания Skyrim давно стала причиной для множества шуток, но это не значит, что новые версии старой игры совсем не стоят внимания. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать об Anniversary Edition — самой полной версии Skyrim.

© Steam

Что такое Skyrim Anniversary Edition

Bethesda называет Anniversary Edition «самой совершенной версией Skyrim». По сути, это своего рода GOTY издание Skyrim Special Edition, которое также включает в себя премиальные мини-дополнения из Creation Club. А на практике Anniversary Edition — это загружаемое расширение для Skyrim Special Edition, которое вышло вместе с бесплатным обновлением для SE.

Что входит в Skyrim Anniversary Edition

Skyrim Special Edition

Оригинальные дополнения для Skyrim: Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn

Некст-ген патч для Skyrim SE

48 старых мини-дополнений из Creation Club

26 новых предметов из Creation Club

На случай, если вы вдруг забыли, что такое Creation Club — это площадка по продаже дополнений, разработанных Bethesda или одобренным кругом моддеров. Так, среди 48 старых мини-дополнений есть уникальное оружие, новые типы врагов, задания и различные изменения в геймплее. А контент новых варьируется от оружия и брони, вдохновленных Morrowind, до крупного квеста под названием The Cause. Итого, по словам Bethesda, 74 дополнения из Creation Club предлагают более 500 элементов игры.

Те, кто не обновился до Anniversary Edition, получили 4 из 74 дополнений бесплатно: квест Saints and Seducers, расширение Rare Curious, Survival Mode и навык рыбалки.

Если вы устанавливаете бесплатное обновление для Special Edition, то вместе с ним автоматически загрузится контент из Creation Club. После покупки Anniversary Edition оставшиеся дополнения можно загрузить из главного меню.

Поддерживает ли Anniversary Edition моды

Anniversary Edition изначально вышло в 2021 году, так что теперь обновление до юбилейного издания не должно сильно повредить работоспособности модов. А вот на релизе — да, моддерам потребовалось некоторое время, чтобы адаптировать свои модификации под обновленный код.