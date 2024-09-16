Team BDS заняла первое место на чемпионате мира по Rocket League

Завершился топ-турнир RLCS 2024 — World Championship по игре Rocket League с призовым фондом, превышающим $ 1 млн.

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В гранд-финале соревнования американская G2 Stride встретилась с Team BDS из Франции. Поначалу команды шли вровень в рамках серии, но после третьей карты французы сделали рывок и выиграли три игры подряд. В итоге первое место и $ 300 тыс. достались Team BDS.

Итоги RLCS 2024 по Rocket League:

Первое место: Team BDS (Франция) — $ 300 тыс.;

Второе место: G2 Stride (США) — $ 150 тыс.;

3-4-е место: Karmine Corp (Европа), Team Falcons (Саудовская Аравия) — $ 99 тыс.;

5-6-е место: Oxygen Esports (Европа), FURIA Esports (Бразилия) — $ 84 тыс.;

7-8-е место: Gentle Mates Alpine (Европа), Spacestation Gaming (США) — $ 66 тыс.;

9-11-е место: Team Vitality (Франция), PWR (Австралия), QuikTrip Pioneers Gaming (Австралия) — $ 42 тыс.;

12-14-е место: Gen.G Mobil1 Racing (США), OG (США), Team Secret (Бразилия) — $ 22,5 тыс.;

15-16-е место: Limitless (ЮАР), Gaimin Gladiators (Азия) — $ 12 тыс.

Международный чемпионат RLCS 2024 по Rocket League прошёл в LAN-формате в период с 10 по 15 сентября в США. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 1,165 млн.