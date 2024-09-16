Авторы Lollipop Chainsaw RePOP пересмотрят стоимость игры в разных регионах

Президент Dragami Games и продюсер Lollipop Chainsaw RePOP Ёсими Ясуда пообещал «как можно скорее» скорректировать стоимость игры в разных регионах. По его словам, команда действительно не уделила этому вопросу должного внимания, поэтому критика сообщества была услышана.

© Скриншот

В России Lollipop Chainsaw RePOP (без русского языка) продаётся за 3956 руб (со скидкой — за 3560 руб). Рекомендуемая стоимость игры 45 долларов во всех регионах (без скидок).

В настоящее время разработчики также работают над исправлением разных багов и возможностями для улучшения оптимизации ремастера.

А ещё Ясуда в очередной раз заверил, что никакой цензуры в Lollipop Chainsaw RePOP нет — к ней Dragami Games никто не принуждал (речь идёт о держателях платформ). Все остальные слухи и утверждения, якобы RePOP — это с режим цензурой, а оригинальный — без, по словам Ясуды являются ложью.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch с 12 сентября. На PS4 и Xbox One игра выйдет только в ноябре.