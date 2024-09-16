Продюсер Lucasfilm Games обсудил сюжет Indiana Jones and the Great Circle

Исполнительный продюсер Lucasfilm Games Крэйг Деррик поговорил о сюжете и игровом процессе грядущего приключения Indiana Jones and the Great Circle. Собрали самые интересные моменты из статьи ниже.

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За основу сюжета взяли загадку «Великого круга» — «идеальной окружности, которая соединяет ряд древних мест по всему миру». Команда провела глубокое исследование этой идеи, работая над главной тайной и «достоверным представлением каждого места в контексте жизни Инди».

Кастинг на роль Джонса Деррик назвал практически невозможной задачей, так как Инди — это Харрисон Форд. Но, к счастью, ту самую харизму и присутствие героя, смог передать Трой Бейкер. А ещё он имеет огромный опыт в захвате движений и часто помогал своим коллегам по площадке. Деррик отметил, что Бейкеру удалось «привнести что-то действительно особенное в роль Индианы».

«Основным элементом игрового процесса» The Great Circle Деррик назвал головоломки. По его словам, авторы хотели, чтобы игроки чаще использовали «мозги, а не мускулы», при этом «избивание плохих парней» тоже должно быть «очень весёлым» занятием.

Можно сказать, что Indiana Jones and the Great Circle — это «духовный преемник Indiana Jones and the Fate of Atlantis и других классических приключенческих игр». Именно так себе в целом и представляли игру разработчики.

Дневник Инди поможет «находить улики, собирать важную информацию для решения головоломок, документировать путешествие и пользоваться картой, чтобы выяснить, куда идти дальше».

Камера, которую герой также использует для решения головоломок, напомнит о сериале «Приключения молодого Индианы Джонса». «Малоизвестный факт об Инди: в молодости он становится фотографом-разведчиком во время Первой мировой войны».

Джину Ломбарди Деррик называет «идеальной союзницей для Инди». О персонаже он говорит следующее: «она [Джина] бесконечно любопытна, невероятно сообразительна и преследует свои интересы в путешествии. Она не только бросает вызов и помогает игроку, но и выступает в роли равного Инди интеллектуала, что добавляет в приключение определённой глубины». С ней путешествие — это «что-то большее, чем просто поиск очередного артефакта для музея». Деррик верит, что игрокам понравится и Джина, и её история.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PС и Xbox Series. До PlayStation 5 игра доберётся только весной 2025 года.

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