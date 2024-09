RTX 2060 Super сравнили с RTX 3050 в играх

На YouTube-канале GAMING BENCH запустили в 1080p сборки с i5-12400F и RTX 3050/RTX 2060 Super.

Alan Wake 2 шла с низкой графикой. В среднем удалось в этой игре получить 33 к/с (RTX 3050) и 39 к/с (RTX 2060 Super), с DLSS On - 45 и 50 к/с соответственно.

Assassin's Creed Mirage запускалась с графикой Ultra High. Средний FPS в ней составлял 69 к/с (3050) и 78 к/с (2060S).

Counter Strike 2 тестировалась с пресетом Very High. Средняя производительность в игре равнялась 117 к/с (3050) и 179 к/с (2060S).

В игре A Plague Tale Requiem с ультра-пресетом удалось в среднем получить 33 к/с (RTX 3050) и 42 (RTX 2060S), с DLSS - 38 и 59 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой. В среднем в игре частота кадров составляла 80 к/с (RTX 3050) и 97 к/с (RTX 2060 Super).

Ghost Of Tsushima запускалась с пресетом Very High. Средний FPS в ней находился в районе 42 к/с (3050) и 68 к/с (2060S).

Cyberpunk 2077 тестировалась с высоким пресетом. В среднем производительность здесь равнялась 49 к/с (RTX 3050) и 65 к/с (RTX 2060 Super), с DLSS - 64 и 82 к/с соответственно.

В игре Horizon Forbidden West удалось с высоким пресетом получить в среднем 37 к/с и 49 к/с (с 3050 и 2060S соответственно), с DLSS - 47 и 61 к/с соответственно.

God Of War тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней составляла 53 к/с (3050) и 71 к/с (2060S).

The Last Of Us Part 1 шла с пресетом Medium. В среднем частота кадров в этой игре была 54 к/с (RTX 3050) и 67 к/с (RTX 2060S). С DLSS эти показатели равнялись 71 и 83 к/с соответственно.

В игре Spider Man Remastered с графикой Very High удалось в среднем получить 80 к/с (RTX 3050) и 103 к/с (RTX 2060 Super).

Starfield шла с низким пресетом. В этой игре средний FPS составлял 50 к/с (3050) и 54 к/с (2060S), с DLSS - 70 и 69 к/с соответственно.

Hellblade 2 запускалась с низкими настройками графики. В среднем удалось получить здесь 37 к/с и 43 к/с (с 3050 и 2060S соответственно). С DLSS результаты составляли 58 и 64 к/с соответственно.

Cod Warzone 3 тестировалась с графикой Extreme. Средняя частота кадров в этой игре составляла 56 к/с (3050) и 62 к/с (2060S).

Вывод

Без учёта результатов с DLSS разница между RTX 3050 и RTX 2060 Super составляла 30% (56 к/с и 73 к/с соответственно). Причём 2060S оказалась быстрее.

Тестовый стенд: