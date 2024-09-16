Стало известно, когда Sony добавит Spider-Man 2 в подписку PS Plus Premium

Sony планирует добавить одну из самых ожидаемых игр — Spider-Man 2 — в подписку PlayStation Plus Premium уже в сентябре.

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В отличие от стратегии Microsoft, которая добавляет свои новинки в Xbox Game Pass в день релиза, Sony обычно предлагает свои ААА-игры по полной цене, делая исключения крайне редко.

Однако, недавняя утечка постера из немецкого магазина Sony с обложкой игры Spider-Man 2 намекает на скорое появление этой игры в платной подписке PlayStation.

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Предполагается, что официальное объявление может прозвучать на презентации State of Play, которая якобы запланирована на 24 сентября.

Вдобавок к этому ходят слухи о возможности релиза игры на ПК, что делает вероятным одновременный анонс для обеих платформ. Теперь остается дождаться новых подтверждений от Sony.