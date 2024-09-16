Характеристики видеокарты PS5 Pro сравнили с RX 7700 XT, 7800 XT, RTX 4060 Ti и 4070

Инсайдер harukaze5719 опубликовал сравнение графической системы PlayStation 5 Pro с некоторыми популярными видеокартами от AMD и NVIDIA: Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT, RTX 4060 Ti (8 ГБ) и RTX 4070.

© Ferra.ru

PS5 Pro оснащена кастомным GPU на архитектуре RDNA 3, с 16 ГБ видеопамяти GDDR6, 3840 ядрами SP, 60 блоками CU и 60 модулями RT.

Графический процессор работает с частотой 2180 МГц, имеет 4 МБ кэша L2, 256-битную шину памяти, скорость 18 Гбит/с и пропускную способность 576 ГБ/с. Суммарная производительность консоли составляет 33,5 TFLOPS.

© X.com

Судя по предоставленным характеристикам, GPU PS5 Pro больше соответствует Radeon RX 7800 XT по своим возможностям. Она превосходит RX 7700 XT в некоторых аспектах и конкурирует с RTX 4060 Ti и RTX 4070, иногда уступая им в определенных параметрах.