Ozon прислал жителю Подмосковья бутылку воды вместо Playstation 5

Житель Подмосковья по имени Валерий столкнулся с необычной ситуацией при покупке на известном маркетплейсе Ozon. Он решил воспользоваться акцией и приобрел игровую консоль PlayStation 5 за 44 тысячи рублей вместо обычных 65 тысяч. Однако, когда он пришел за своим заказом в пункт выдачи, его ожидал неприятный сюрприз. Об этом сообщает Telegram-канале Baza.

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Вместо ожидаемой консоли в коробке оказалась двухлитровая бутылка с водой и акт о вскрытии упаковки, подтверждающий исчезновение содержимого. Baza предполагает, что данный акт был составлен, чтобы покупатель сам отказался от своего заказа.

Валерий в срочном порядке обратился в службу поддержки Ozon, и ему вернули деньги за товар. Тем не менее, маркетплейс отказался отправить товар по сниженной цене, так как срок действия акции закончился.

Нам очень жаль, что клиент столкнулся с такой ситуацией, это недопустимо. Мы оперативно рассмотрели обращение и уже вернули полную стоимость товара покупателю. Мы уже проводим тщательную проверку всего пути этого заказа, чтобы подобной ситуации больше не повторилось: если сотрудник сортировочного центра заметил отсутствие товара, он обязательно должен был снять заказ с доставки, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Ozon выразила сожаление по поводу произошедшего и заявила о намерении провести серьезное расследование инцидента, чтобы избежать повторения аналогичных случаев в будущем.