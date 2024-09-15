RAMZES666 высказался после вылета с The International 2024

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв поделился эмоциями после вылета с чемпионата мира The International 2024 по Dota 2.

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Рамзес признал, что не смог показать личный максимум, но поблагодарил тиммейтов по Tundra Esports за отличное выступление.

Третью игру я точно мог сыграть лучше сам, по личному скиллу. Горжусь своей командой, мы проделали большой путь и могли победить, если бы дошли до финала. Получилось как получилось, это всё равно хороший результат, но… тильт полный.

25-летний Кушнарёв также признался, что пока не знает, что будет с ним в следующем сезоне.

Я не знаю, честно. Ничего сейчас не хочу говорить по поводу следующего сезона. Нужно переосмыслить всё, взять паузу… Я старался, честно. Я очень старался. Да, где-то выдавал не лучший перфоманс, но… как есть.

Роман RAMZES666 Кушнарёв вместе с европейской Tundra Esports занял третье место на The International 2024, в тяжёлой борьбе уступив Gaimin Gladiators. Это лучший результат в его карьере.