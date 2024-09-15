Комбо для Hamster Kombat на 15 и 16 сентября появилось в сети

Разработчики игры Hamster Kombat в Telegram опубликовали новый набор бонусных карт, который будет актуален с 15 по 16 сентября. Названия необходимых карт были опубликованы в Telegram-канале «300 Криптанцев».

Для активации нового комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: CEO, Consensus и Hamster Green Energy. Первые две карты расположены в разделе PR & Team, а третью можно найти во вкладке Specials. Все три карты доступны игрокам без выполнения дополнительных условий.

Игроки, собравшие комбо, получат единоразовый бонус в размере 5 000 000 внутриигровых монет HMSTR. Следующее комбо станет доступно через сутки, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat – вирусная игра в жанре кликер в Telegram, где пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга, запланированного на 26 сентября. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.

Hamster Kombat имеет множество аналогов в Telegram, таких как Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.