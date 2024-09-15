Энтузиасты полностью перенесли Bloodborne с PlayStation 4 на ПК

Летом 2024 года сообщество моддеров и разработчики программы shadPS4 для эмуляции консоли PlayStation 4 на персональных компьютерах (ПК) достигли значительного прогресса в запуске игры Bloodborne. За короткий период времени энтузиасты смогли достичь серьезного прогресса, адаптировав к сегодняшнему дню игру даже для слабых ноутбуков и Steam Deck. Об этом сообщает издание GameMAG.

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Таким образом, Bloodborne теперь можно полностью пройти на большинстве актуальных компьютеров. Хотя игра все еще требует доработки, поскольку встречаются графические артефакты, проблемы с освещением и другие баги, это достижение является значительным для фанатов игры. Многие годы они просили Sony перенести игру на ПК или выпустить ремастер на PlayStation 5, но издатель игнорировал их запрос.

Bloodborne – это ролевая игра 2015 года, разработанная FromSoftware и изданная Sony Computer Entertainment для PlayStation 4. Bloodborne рассказывает историю о мрачных похождениях некоего Охотника в ветхом готическом городе Ярнам, вдохновленном Викторианской эпохой, жители которого поражены болезнью, передающейся через кровь. Она превращает ярнамитов в ужасных монстров. Пытаясь найти источник чумы, Охотник разгадывает тайны города, сражаясь с чудовищами и мистическими существами.

Bloodborne продалась тиражом 7,46 млн копий и занимает 12-ю строчку в списке самых продаваемых игр для PlayStation 4.