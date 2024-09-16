Шифр Hamster Kombat на 16 и 17 сентября появился в сети

Разработчики популярной Telegram-игры Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданный код опубликовал Telegram-канал «300 Криптанцев».
Игроки, разгадавшие шифр с 16 по 17 сентября, получат вознаграждение в размере 1 000 000 внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, и для его активации необходимо открыть главное меню Hamster Kombat и перейти в раздел «Ежедневный шифр».
Короткое нажатие соответствует точке, а длительное – тире. Таким образом, для набора слова LISTING нужно выполнить следующие комбинации:
L: «. – ..»;
I: «. .»;
S: «. . .»;
T: «–»;
I: «. .»;
N: «– .»;
G: «– – .».
Шифр будет действителен до 22:00 17 сентября, после чего он будет заменен на новый.
Hamster Kombat — это игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже 26 сентября игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа участников, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать большие деньги в игре.
В Telegram у Hamster Kombat немало аналогов, среди которых Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.
Ранее выяснилось, что конфликт между создателями Hamster Kombat поставил под вопрос ее выход на криптобиржу.