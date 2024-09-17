Что нужно знать о классах в Space Marine 2

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 есть не только сюжетная кампания, но и два дополнительных режима игры: «Операции» (PvE) и «Вечная война» (PvP). А в них, в отличие от сюжета, игроки управляют космодесантниками разных классов, у каждого из которых есть свои особенности. Портал gamespot.com рассказал, что нужно знать о них.

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Тактик

Тактик — гибкий класс дальнего боя, который может сражаться на любой дистанции благодаря богатому выбору огнестрельного оружия. Они также могут пользоваться и более ситуативными гаджетами: например, плазменным огнеметом и терморужьем. По части оружия ближнего боя тактик ограничен лишь цепным мечом, но он хорошо подходит для разных ситуаций.

Уникальная способность тактика подсвечивает врагов по близости и делает их более уязвимыми к урону. Это полезно не только для поиска спрятавшихся противников, но и для того, чтобы быстро нанести много урона боссу или орде.

Штурмовик

Штурмовик — специалист по ближнему бою. Они начинают каждый матч без основного оружия, только с пистолетом, реактивным ранцем и орудием ближнего боя. В отличие от сюжетной кампании, в мультиплеере ранец не позволяет долго зависать в воздухе и расстреливать противников на земле, но в остальном работает так же. Никто не мешает вам со всей силы приземлиться в толпу врагов и разбросать всех в ближнем бою цепным мечом, громовым молотом или силовым кулаком.

Авангард

Авангард также предпочитает ближний бой, но специализируется на поединках 1 на 1. Из-за легкой брони он выдерживает меньше урона, зато быстрее передвигается. Авангард также может пользоваться крюком, который подтягивает игрока к врагам и наносит им огромный урон в ближнем бою. Как правило, авангард орудует боевым ножом, но для битв против больших групп противников можно взять и цепной меч, не говоря уже о солидном выборе огнестрельного оружия.

Бастион

Бастион — танк, вооруженный огромным громовым щитом вместо основного оружия. Он, как и штурмовик, может выбрать одно из нескольких орудий ближнего боя: цепной меч, силовой кулак или силовой клинок. Последний — самый сложный в освоении, т.к. он позволяет переключаться между быстрыми атаками и широкими взмахами по площади. А щит, в свою очередь, способен впитывать тонны урона, особенно если речь о противниках в дальнем бою.

Снайпер

Название полностью отражает суть этого класса. Снайпер предпочитает держаться в стороне и наносить высокий урон издалека при помощи высокоточных винтовок и карабинов. Конечно, снайпер может выбрать и что-то более скорострельны, но высокий урон — приоритетная характеристика. Медленные винтовки способны уничтожать элитных врагов или как минимум открывать их для добиваний. В то же время, снайпер уязвим вблизи, но он может быстро ретироваться за счет уникального навыка — невидимости.

Тяжелый пехотинец

Наконец, тяжелый пехотинец вооружен самыми большими пушками в игре. Ему доступны всего три основных орудия, но все они крайне мощные. Тяжелый болтер способен разорвать на куски целую орду, тяжелый плазменный огнемет отлично работает против крупных врагов, а терморужье буквально распыляет противников вблизи. Нюанс в том, что у пехотинца нет оружия ближнего боя — без него он достаточно уязвим.