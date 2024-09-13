Опубликовано новое комбо для Hamster Kombat на 13 и 14 сентября

Создатели популярной онлайн-игры Hamster Kombat в Telegram опубликовали новый набор бонусных карт, который будет доступен с 13 по 14 сентября. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Для активации нового комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: Binance listing, Bybit listing и OKX listing. Найти все три карты можно в разделе Specials.

Игроки, собравшие комбо, получат единоразовый бонус в размере 5 млн внутриигровых монет HMSTR. Следующее комбо станет доступно через сутки, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat – это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга, запланированного на 26 сентября. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.

Hamster Kombat имеет немало аналогов в Telegram, среди которых Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.