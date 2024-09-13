В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают сразу две игры

В магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр Rugrats: Adventures in Gameland и кооперативной Super Crazy Rhythm Castle.

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Выпущенная 10 сентября 2024 года Rugrats: Adventures in Gameland основана на популярном мультсериале «Ох уж эти детки!». В игре персонажи Томми, Чаки, Фил и Лил представляют себя в видеоигре, изменяя дом Томми с помощью своей фантазии. Геймеры могут переключаться между восьмибитной и HD-графикой, а также играть в кооперативном режиме для двух игроков.

Super Crazy Rhythm Castle предлагает игрокам преодолеть безумные испытания короля Фердинанда под 30 музыкальных треков различных жанров. Однако проект для россиян недоступен — при попытке добавить его в свою библиотеку пользователи увидят сообщение: «Данный продукт сейчас недоступен для вашего региона». Тем не менее, забрать игру можно с иностранного аккаунта.

Акция продлится до 19 сентября 18:00 по московскому времени. Если пользователь заберет игру до этого времени, он сможет загрузить ее бесплатно в нее в любое время, даже после окончания раздачи.