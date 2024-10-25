Во что поиграть на Android и iOS, новинки. которые лучше не пропускать

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Freshly Frosted — настоящий подарок сладкоежкам и любителям головоломок. В этом логистическом паззле игрок строит конвейеры и фабрики по производству различных сладостей, от пончиков до печений и пирожных. 144 уровня предлагают самые разные задачи и сложности — достаточно, чтобы проверить смекалку на прочность.

Tony Discs — занятная игра на координацию от создателей Teeny Tine Town и Teeny Tiny Trains. Она отчасти напоминает гольф: игроку нужно бросать тарелочки фрисби так, чтобы они огибали препятствия и попадали в цель. А для того, чтобы заработать награды, надо пройти уровень минимальным количеством бросков.

Аналог Fallout Shelter во вселенной The Elder Scrolls, где игроку предстоит построить собственный замок, наполнить его слугами и тщательно следить за порядком в королевстве. Чтобы удержать бразды правления, надо заботиться не только о наследниках, но и о недоброжелателях, которые хотят тайно подстроить заговор против монарха.

Jack & Detectives — игра на социальную дедукцию в духе «Оборотня» и «Мафии» в антураже викторианского Лондона. Джек Потрошитель пытается подставить одного из сыщиков, а те, в свою очередь, должны отыскать маньяка, пока не будет слишком поздно. Нюанс в том, что игроки не могут общаться между собой: догадки надо делать исключительно по тому, что происходит на поле и как двигаются все персонажи.