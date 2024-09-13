Unity отказалась от планов взимания комиссии с успешных разработчиков

Компания Unity объявила, что отменила комиссию Runtime для разработчиков игр. Создатели популярного движка решили вернуться к модели подписки на основе рабочих мест.

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Пользоваться Unity совершенно бесплатно смогут разработчики, получающие финансирование или доход не выше 200 тысяч долларов. При этом те, кто перейдёт на версию Unity 6, смогут отказаться от обязательной заставки Made with Unity.

С 1 января 2025 года компания увеличит стоимость подписки: за Unity Pro придётся платить 2200 долларов за рабочее место в год. А для тех, кто оперирует суммами выше 25 миллионов долларов, потребуется подписка Unity Enterprise, которая подорожает на 25%.

«Мы хотим предоставлять ценные возможности по справедливой цене эффективным способом, чтобы вы могли комфортно развивали свой бизнес в долгосрочной перспективе, выбирая Unity в качестве партнера. Мы уверены, что если мы будем хорошими партнерами и будем предоставлять эффективное программное обеспечение и сервисы, то сможем достичь вместе гораздо большего».

Напомним, что год назад Unity решила привязать оплату за пользование движком к количеству загрузок игры. Комиссия Unity Runtime Fee подверглась массовой критике, после чего компании пришлось принести извинения и скорректировать свои запросы.

По итогам 2023 года Unity объявила о падении стоимости акций и снижении выручки. А на конец 2024 года запланирован релиз движка Unity 6. Сейчас разработчикам доступна его предварительная версия.