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Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2024

В середине сентября игровая индустрия еще не добралась до сезона осенних премьер, но уже как минимум отошла от ежегодной засухи. Мы подготовили традиционный список бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2024
© Steam

Rugrats: Adventures in Gameland

В Epic Games Store раздают Rugrats: Adventures in Gameland — яркий платформер по мотивам старого мультсериала Nickelodeon «Ох уж эти детки!». Малыши, насмотревшись рекламы по телевизору, вообразили себя в собственной видеоигре, так что игроку предстоит совершить путешествие по миру детских фантазий. Игру можно бесплатно забрать до 19 сентября.

© EGS

Super Crazy Rhythm Castle

На раздачу в Epic Games Store также вышла Super Crazy Rhythm Castle — приключенческий ритм-гейм, где четверка отважных героев бросает вызов безумному королю, окопавшемуся в большом замке. Каждый этап прохождения предлагает свою мини-игру, завязанную на ритм: от битвы против диджея-баклажана до варки магического зелья. Игра бесплатна до 19 сентября.

© EGS

A Park Full of Cats

На улице любителей котиков вновь праздник! A Park Full of Cats — свежий выпуск кошачьих головоломок на поиск предметов. На этот раз искать спрятавшихся котят предстоит в парке развлечений, среди американских горок, шатров и прочих аттракционов.

© Steam

Entity Onboard

Камерный хоррор, где игрок, запертый на космической станции, оказывается один на один с подопытным монстром, вырвавшимся из заточения. В Entity Onboard нужно найти способ выбраться из западни, пользуясь лишь фонариком, диктофоном и собственной хитростью.

© Steam

Mecha Simultactics Alpha

Mecha Simultactics — синхронная меха-стратегия, где игроки управляют огромными боевыми роботами на просторных аренах. Каждый мех предлагает собственный набор вооружений и тактических трюков, но нюанс кроется в названии: из-за синхронных ходов важно предсказывать действия противники наперед.

© Steam
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