Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2024

В середине сентября игровая индустрия еще не добралась до сезона осенних премьер, но уже как минимум отошла от ежегодной засухи. Мы подготовили традиционный список бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают Rugrats: Adventures in Gameland — яркий платформер по мотивам старого мультсериала Nickelodeon «Ох уж эти детки!». Малыши, насмотревшись рекламы по телевизору, вообразили себя в собственной видеоигре, так что игроку предстоит совершить путешествие по миру детских фантазий. Игру можно бесплатно забрать до 19 сентября.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Super Crazy Rhythm Castle — приключенческий ритм-гейм, где четверка отважных героев бросает вызов безумному королю, окопавшемуся в большом замке. Каждый этап прохождения предлагает свою мини-игру, завязанную на ритм: от битвы против диджея-баклажана до варки магического зелья. Игра бесплатна до 19 сентября.

© EGS

На улице любителей котиков вновь праздник! A Park Full of Cats — свежий выпуск кошачьих головоломок на поиск предметов. На этот раз искать спрятавшихся котят предстоит в парке развлечений, среди американских горок, шатров и прочих аттракционов.

© Steam

Камерный хоррор, где игрок, запертый на космической станции, оказывается один на один с подопытным монстром, вырвавшимся из заточения. В Entity Onboard нужно найти способ выбраться из западни, пользуясь лишь фонариком, диктофоном и собственной хитростью.

© Steam

Mecha Simultactics — синхронная меха-стратегия, где игроки управляют огромными боевыми роботами на просторных аренах. Каждый мех предлагает собственный набор вооружений и тактических трюков, но нюанс кроется в названии: из-за синхронных ходов важно предсказывать действия противники наперед.