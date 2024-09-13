Авторы Civilization 7 представили Хатшепсут

Создатели Sid Meier’s Civilization VII провели очередной стрим по грядущей новинке, который посвятили Античности. На нём разработчики представили Хатшепсут — царицу Древнего Египта и первую правительницу с титулом фараона.

© Игромания.ру

За время своего долгого правления Хатшепсут расширила торговую империю Египта и направила полученное богатство в огромные строительные проекты, обеспечив бессмертное наследие — государства и собственное.

Её уникальная способность: Жена бога Амона — прибавляет Культуру за каждый импортируемый ресурс, а также увеличивает производство на строительство зданий и чудес в городах у судоходных рек.

Кроме того, разработчики Civilization 7 подробнее рассказали об игровой механике эпох. Эпохи по сути делят одну кампанию на отдельные главы. Каждая эпоха передаёт определенный период развития человечества со всеми исторически значимыми элементами.

Переход от одной эпохи к другой сопровождается развитием империи и выбором новой цивилизации с новыми бонусами, юнитами и зданиями. Эта новая цивилизация сохраняет ключевые элементы прошлой главы, позволяя создать уникальную культурную родословную.

В Firaxis Games также рассказали, что более половины игроков Civilization 6 так и не закончили ни одной кампании. Это указывает на то, что игроки доходят до определённых точек, после которых они больше не получают удовольствия. Авторы хотят, чтобы любая кампания в «Цивилизации» увлекала от начала и до конца, и в этом-то и должен помочь подход эпох с его историческими главами.

Релиз Sid Meierʼs Civilization VII состоится 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Для обладателей расширенных изданий она станет доступна с 6 февраля.

Ранее авторы игры рассказали о цикличности развития и системе кризисов. В ближайшие недели они представят других лидеров с их персональными роликами и описаниями.