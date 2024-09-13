Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали фанатам франшизы отсылки на старые части

Издание Rock Paper Shotgun пообщалось с представителями украинской студии GSC Game World и опубликовало обзор демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую показали на выставке Gamescom 2024.

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Разработчики подчеркивают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 отличается от других современных шутеров, предоставляя игрокам больше свободы и меньше направляя их по сюжету. Геймдиректор Евгений Григорович отметил, что стремится скрыть как можно больше деталей, чтобы игроки могли сами их обнаружить, несмотря на сопротивление маркетологов, желающих раскрыть больше информации.

S.T.A.L.K.E.R. 2 создается на основе наследия предыдущих игр, но ориентирована на новых игроков. Разработчики заверяют, что новички смогут насладиться игрой, а фанаты найдут множество отсылок к предыдущим частям, включая знакомых персонажей и локации.

Авторы рассчитывают на широкую аудиторию благодаря выходу игры на консолях и в рамках подписки Game Pass. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 20 ноября 2024 года для ПК и Xbox Series X/S. Игра будет доступна бесплатно подписчикам Game Pass с первого дня выхода.