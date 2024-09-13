После PS5 Pro консоли Xbox и Nintendo тоже перестанут быть дешевыми

Анонс PlayStation 5 Pro с ценой в $700 может стать важным сигналом для будущего ценообразования консолей, в том числе и от Microsoft с Nintendo.

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Sony фактически проверяет готовность потребителей платить больше за улучшенные возможности в игровых приставках.

Исторически эти устройства предлагались по значительно более низким ценам по сравнению с игровыми ПК, что делало их более доступными для широкого круга пользователей.

PS5 Pro с мощным графическим процессором, улучшенной трассировкой лучей и машинным обучением стоит дороже, чем предыдущие версии консолей.

Это может оказать давление на Microsoft и Nintendo, которые будут вынуждены рассматривать возможность повышения цен на свои следующие устройства.

Отметим, что поддержание низкой стоимости уже становится сложной задачей из-за роста цен на компоненты, что подтвердили представители Microsoft.