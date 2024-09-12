Шифр Hamster Kombat на 12 и 13 сентября появился в сети
Разработчики популярной игры Hamster Kombat в Telegram актуализировали ежедневный секретный шифр. Разгаданный код опубликовала редакция издания «300 Криптанцев».
Игроков, разгадавших шифр с 12 по 13 сентября, вознаградят 1 000 000 внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе. Для ее активации нужно перейти в главное меню Hamster Kombat и нажать кнопку «Ежедневный шифр».
Короткое нажатие соответствует точке, а длительное – тире. Таким образом, для набора слова INSPIRE нужно «отстучать» следующие комбинации:
I: «. .»;
N: «– .»;
S: «. . .»;
P: «. – – .»;
I: «. .»;
R: «. – .»;
E: «.».
Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего он будет заменен на новый.
Hamster Kombat — вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже 26 сентября игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа участников, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на большой заработок в игре.
Ранее выяснилось, что конфликт между создателями Hamster Kombat поставил под вопрос ее выход на криптобиржу.