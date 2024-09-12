Шифр Hamster Kombat на 12 и 13 сентября появился в сети

Разработчики популярной игры Hamster Kombat в Telegram актуализировали ежедневный секретный шифр. Разгаданный код опубликовала редакция издания «300 Криптанцев».

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Игроков, разгадавших шифр с 12 по 13 сентября, вознаградят 1 000 000 внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе. Для ее активации нужно перейти в главное меню Hamster Kombat и нажать кнопку «Ежедневный шифр».

Короткое нажатие соответствует точке, а длительное – тире. Таким образом, для набора слова INSPIRE нужно «отстучать» следующие комбинации:

I: «. .»;

N: «– .»;

S: «. . .»;

P: «. – – .»;

I: «. .»;

R: «. – .»;

E: «.».

Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего он будет заменен на новый.

Hamster Kombat — вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже 26 сентября игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа участников, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на большой заработок в игре.

Ранее выяснилось, что конфликт между создателями Hamster Kombat поставил под вопрос ее выход на криптобиржу.