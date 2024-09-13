BetBoom Team покинула The International 2024 по «Доте», заняв 7–8 место
Российская команда BetBoom Team завершила выступление на The International 2024 по Dota 2. Пятёрка Анатолия boolk Иванова закончила главный турнир года на 7–8 месте.
В матче третьего раунда нижней сетки BB Team уступила Team Falcons со счётом 0:2. Первая карта завершилась за 25 минут, а вот на второй российская команда смогла оформить красивый камбэк — но всё равно уступила в лейт-гейме.
Falcons, в составе которой выступает российский мидер Станислав Malr1ne Поторак, обеспечила себе место в топ-6 и продолжит борьбу за титул уже завтра, 14 сентября. Соперником станет проигравшая команда из верхней сетки.
Чемпионат The International 2024 по Dota 2 проходит в эти дни в Копенгагене, Дания. В рамках турнира 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.