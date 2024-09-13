Российская команда BetBoom Team завершила выступление на The International 2024 по Dota 2. Пятёрка Анатолия boolk Иванова закончила главный турнир года на 7–8 месте.

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В матче третьего раунда нижней сетки BB Team уступила Team Falcons со счётом 0:2. Первая карта завершилась за 25 минут, а вот на второй российская команда смогла оформить красивый камбэк — но всё равно уступила в лейт-гейме.

Falcons, в составе которой выступает российский мидер Станислав Malr1ne Поторак, обеспечила себе место в топ-6 и продолжит борьбу за титул уже завтра, 14 сентября. Соперником станет проигравшая команда из верхней сетки.

Чемпионат The International 2024 по Dota 2 проходит в эти дни в Копенгагене, Дания. В рамках турнира 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.