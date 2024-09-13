В Call of Duty: Modern Warfare 3 скоро стартует 6 сезон обновлений, а вместе с ним в игре появится много нового контента — в том числе оперативников. И одним из них будет зловещий клоун Арт: маньяк из фильма ужасов Terrifier («Ужасающий») 2016 года. Портал gamerant.com рассказал, как можно разблокировать его.

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Как открыть клоуна Арта в Modern Warfare 3 и Warzone

Клоун Арт будет частью партнерской акции, и для того. Чтобы открыть его, игрокам нужно купить бандл Tracer Pack: Terrifier в игровом магазине. Выполнять какие-либо испытания или зарабатывать достижения не потребуется. А сам пакет, скорее всего, будет стоит столько же, сколько и другие косметические наборы для Modern Warfare — 2400 очков.

Можно ли перенести клоуна в Black Ops 6?

К сожалению, открытого в Modern Warfare 3 клоуна нельзя будет перенести в Black Ops 6, зато им можно пользоваться в Warzone. Хотя в Modern Warfare 3 перешел весь контент предыдущей игры, студия Treyarch собирается представить слишком много нововведений в Black Ops 6.