Почему проблема PlayStation 5 Pro — не в цене

Анонс PlayStation 5 Pro вызвал противоречивую реакцию в Интернете, причем во многом — из-за высокой цены. Портал gamesindustry.biz объяснил, почему в наценке на Pro-модель есть смысл и в чем проблема платформы на самом деле.

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Немного статистики. Портативка PlayStation Portal, позволяющая стримить игры с PS5 — пока что самый продаваемый игровой аксессуар 2024 года. Sony прекрасно об этом знает. Она знает, что платформа собрала вокруг себя множество преданных поклонников, которые готовы на все, чтобы получить лучший игровой опыт.

Именно эта аудитория и купит PS5 Pro. Улучшенная версия консоли разрабатывается не для того, чтобы решить какие-то проблемы оригинальной платформы, и не для того, чтобы привлечь владельцев Nintendo Switch или PS4. Им абсолютно не важна продвинутая трассировка лучей или масштабирование картинки за счет ИИ.

По сути, PS5 Pro — премиальное устройство для самых верных фанатов платформы. Ни больше, ни меньше. Часть публики отреагировала на анонс консоли за $700 так, словно Sony плюнула в лицо геймерам, но здесь стоит взглянуть в лицо реальности. Индустрия стремительно меняется, затраты на производство постоянно возрастают. Издатель больше не может позволить себе продавать дорогостоящее железо в убыток.

Такой подход может показаться несправедливым по отношению к фанатам, которые очень ждали новинку, но теперь не смогут позволить себе покупку. Людям в некоторых регионах вдвойне не повезло из-за большой разницы валют и ценовой политики. И даже в этом случае дорогая, премиальная версия PS5, рассчитанная на специфическую нишу фанбазы PlayStation, не кажется чем-то противоречивым. Если кто-то хочет PS5 Pro и может ее купить — замечательно. Если нет, то ничего страшного — PS5 по-прежнему хороша и на ней по-прежнему работают все блокбастеры. По факту, многие хитовые проекты будут работать и на PS4.

Как раз в этом и кроется реальная проблема. PS5 Pro выходит спустя четыре года после релиза оригинальной консоли, но при этом будто бы раньше времени. PS4 Pro вышла в 2016, на год жизненного цикла позже, но тогда на подобный апгрейд были причины. А именно, переход на 4К экраны и тот факт, что платформа уже получила крупные тайтлы от известных студий.

PS5 же до сих пор не получила игры от многих крупных компаний на рынке. А те, что все-таки вышли, появились и на PS4. Многие игры, которые Sony отметила на официальной презентации PS5 Pro, вышли в прошлом поколении. Какой резон выпускать консоль, которая призвана расширить рамки дозволенного в технологическом плане, если большинство разработчиков не утилизировали возможности актуальных платформ?

Тем не менее, у PS5 Pro есть аудитория. И в 2025 году выйдет много игр, благодаря которым покупка может оправдать себя: от Monster Hunter Wilds до GTA 6 и Borderlands 4.