Портативная консоль PlayStation Vita 2 будет мощнее PlayStation 4

Sony обратилась к AMD с просьбой выпустить графический процессор для портативной консоли. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на источник, ранее раскрывший характеристики PS5 Pro и подробности PSSR, заявил инсайдер под ником LumberjackRy.

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По словам инсайдера, Sony Interactive Entertainment обратилась к AMD с просьбой выпустить графический чип мощностью 2 терафлопс для портативной консоли. Это позволит устройству быть мощнее домашней консоли прошлого поколения, PS4, мощность которой составляла 1,8 терафлопс.

«Думаю, PS Vita 2 все-таки выйдет», — заявил LumberjackRy.

По слухам, Sony уже давно изучает рынок портативных игровых консолей, который компания оставила после неудачного запуска PS Vita. Однако популярность Nintendo Switch, Steam Deck и аналогов на Windows заставила Sony серьезно рассмотреть возможность выпуска собственного портативного устройства.

В ноябре 2023 года Sony представила PlayStation Portal — портативное устройство со встроенным экраном, которое позволяет удаленно подключаться к PlayStation 5 по Wi-Fi и играть в игры, установленные на консоли. Без доступа к Wi-Fi и PS5 это устройство не работает.