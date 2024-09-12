Xiaomi выпустила недорогие игровые мониторы за пределами Китая

Xiaomi сделала доступными два новых игровых монитора — G24i и G27Qi — за пределами Китая, ориентированных на геймеров и контент-креаторов.

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G24i оснащен 23.8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс, что минимизирует размытие и задержку изображения.

Для плавности геймплея используется технология AMD FreeSync, предотвращающая разрывы картинки. Кроме того, монитор сертифицирован TÜV Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза. Цена на него составляет $120.

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G27Qi — это более продвинутая модель с 27-дюймовым 2K-дисплеем (2560 x 1440), который также поддерживает частоту обновления 180 Гц и время отклика 1 мс. Данная модель оценивается в $180.

Оба монитора обеспечивают точную цветопередачу, что делает их хорошим выбором для редактирования контента. Устройства имеют тонкие рамки и регулируемую подставку для комфорта, а также набор портов, включая HDMI и DisplayPort.