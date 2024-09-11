Экс-глава Blizzard назвал главную целевую аудиторию PlayStation 5 Pro

Бывший глава Blizzard Майк Ибарра высказался о стоимости PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) в США, составляющей $700 (около 64 тыс. руб. по курсу на 11 сентября 2024 года). Ибарра считает, что более мощная модель консоли ориентирована на текущих владельцев PlayStation 5 (PS5), желающих обновить свое устройство, а не на расширение аудитории. По его мнению, Sony стремится максимизировать ценность устройства для игроков, чтобы не терять деньги на каждой консоли. Высказывания Ибарры в X (Twitter) приводит издание DTF.

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Эксперт предложил план, согласно которому владельцы PS5 могут сдать свою консоль в магазине GameStop за $350 по программе trade-in, а после добавить еще столько же и приобрести PS5 Pro. Хотя вторая половина недостающей суммы является все еще значительной, некоторые пользователи, по мнению Ибарры, могут найти данный план приемлемым.