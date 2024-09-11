Новый GPU, аналог DLSS и обратная совместимость: что мы знаем о PS5 Pro

Sony наконец подтвердила давние слухи и официально представила PlayStation 5 Pro — улучшенную версию оригинальной PlayStation 5. Портал PC Gamer собрал все, что известно о консоли.

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Прежде всего, PS5 Pro будет отличаться от стандартной версии новым APU: разработка Sony и AMD, производство TSMC. Хотя Церни ничего не уточнил на этот счет, CPU часть чипа почти наверняка будет построена на той же архитектуре Zen 2. Мощное обновление процессора создало бы проблемы с обратной совместимостью, поэтому здесь никто не ожидает новшеств.

А вот по части GPU многие аналитики предсказывали заметный апгрейд, и слухи подтвердились. Если базовая PS5 предлагала 16 ГБ GDDR 6 памяти с проводимостью 14 Гбит/с, то Pro получит память на 18 Гбит/с. Причем они наверняка будут построены на более совершенной архитектуре RDNA 3. Тактовые частоты пока не оглашены, но из-за размеров чипа они, скорее всего, будут чуть ниже.

Помимо стандартных функций RDNA 3 графический процессор Pro получит улучшенные модули для трассировки лучей и проприетарную технологию масштабирования PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). По сути, аналог DLSS и XeSS, использующий ИИ. Ранние слухи также утверждают, что новый GPU получит полную поддержку меш-шейдеров и динамического затенения. Если это правда, то функции чипа не будут уступать компьютерным видеокартам.

По презентации PS5 Pro выглядит крайне мощной игровой платформой. Конечно, 60 вычислительных ядер графического чипа разогнаны не так высоко, как аналогичные ядра на Radeon RX 7800 XT, но прирост производительности по сравнению с оригинальной консолью все равно значительный. Однако PS5 Pro вряд ли получит кэш Infinity третьего уровня, чтобы облегчить нагрузку на графическую память, поэтому повышение пропускной способности порой будет ограничивать производительность.

PS5 Pro также получит функцию Game Boost, которая призвана повысить разрешение в играх с обратной совместимостью, вышедших на PS4. Она якобы будет поддерживать более 8 500 релизов.

В итоге все это означает, что консольные игроки получат довольно солидную платформу. По крайней мере, если они готовы заплатить $700 за базовую комплектацию PS5 Pro без дисковода ($24,99) и вертикальной подставки. Консоль поступит в продажу 7 ноября.