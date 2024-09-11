PlayStation работает над новым VR-шлемом

Sony продолжает активно работать над новыми технологиями для своих VR-устройств, несмотря на относительно низкие продажи PlayStation VR2.

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Недавно опубликованный патент указывает на новую функцию сменных линз для VR-шлемов, что может намекать на исследовательские разработки над свежей гарнитурой внутри компании.

Это важное улучшение требует аппаратного обеспечения, которое не поддерживается текущим шлемом PlayStation VR2, что, в свою очередь, вызывает интерес к возможным новым моделям.

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PlayStation VR2, запущенный в феврале 2023 года, столкнулся с неудачами на старте: высокая цена в $ 549 и ограниченное количество игр для устройства привели к слабым продажам.

В марте 2024 года появились сообщения о том, что Sony приостановила производство шлема из-за нехватки спроса. Тем не менее, VR-гарнитура получила второе дыхание благодаря скидкам и выпуску адаптера для использования с ПК.