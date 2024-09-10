Шифр Hamster Kombat на 10 и 11 сентября появился в сети

Разработчики игры Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданный шифр был опубликован в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Игроки, успешно разгадавшие шифр с 10 по 11 сентября, получат вознаграждение в размере 1 млн внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, а активация режима происходит через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры.

Короткое нажатие соответствует точке, а длительное — тире. Для набора слова THRILL используется следующая комбинация:

T: «–»;

H: «. . . .»;

R: «. – .»;

I: «. .»;

L: «. – . .»;

L: «. – . .».

Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего он будет заменен на новый.

Hamster Kombat — популярная игра в жанре кликер в Telegram, где пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже 26 сентября игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.

На рынке крипто-игр в Telegram у Hamster Kombat есть конкуренты, среди которых Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.

Ранее выяснилось, что конфликт между создателями Hamster Kombat поставил под вопрос ее выход на криптобиржу.